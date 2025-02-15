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استنكارًا للتدخل الصهيوني واستباحة السيادة الوطنية ..

اعتصام جماهيري سلمي حاشد على طريق مطار بيروت

السبت ١٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

شهد طريق المطار القديم - تحت جسر الكوكودي في جنوب بيروت مشاركة حشود جماهيرية كبيرة في الإعتصام السلمي الذي دعا إليه حزب الله استنكارًا للتدخل الصهيوني وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية.

العالم - لبنان

وتوافد اللبنانيون من مختلف المناطق والقرى اللبنانية للمشاركة في الاعتصام على وقع الأناشيد الحماسية والصيحات المنددة بالتدخل الأميركي والصهيوني في شؤون البلاد.

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وتخلّل الفعالية السلميّة الحاشدة مشاركة عدد كبير من الإعلاميين والفنيين والسياسيين وفعاليات حزبية وبلدية واختيارية.

لبنان

ومرت آلية لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام اليونيفيل في الطريق وسط المحتشدين حيث أفسح المتظاهرون لها المجال للمرور من دون وقوع أيّ إشكاليات.

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