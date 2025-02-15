اعتصام جماهيري سلمي حاشد على طريق مطار بيروت

العالم - لبنان

وتوافد اللبنانيون من مختلف المناطق والقرى اللبنانية للمشاركة في الاعتصام على وقع الأناشيد الحماسية والصيحات المنددة بالتدخل الأميركي والصهيوني في شؤون البلاد.

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وتخلّل الفعالية السلميّة الحاشدة مشاركة عدد كبير من الإعلاميين والفنيين والسياسيين وفعاليات حزبية وبلدية واختيارية.

لبنان

ومرت آلية لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام اليونيفيل في الطريق وسط المحتشدين حيث أفسح المتظاهرون لها المجال للمرور من دون وقوع أيّ إشكاليات.