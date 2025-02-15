قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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مراقبون للشأن اللبناني: المقاومة في لبنان عز والتحركات الشعبية كرامة
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مراقبون للشأن اللبناني:على الجميع في لبنان تبني الدفاع عن السيادة اللبنانية
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مراقبون للشأن اللبناني: المعتصمون لم يخرقوا السلمية لكي تتم مهاجمتهم
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مراقبون للشأن اللبناني: هناك عملية استهداف مباشرة لشريحة لبنانية معينة
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مراقبون للشأن اللبناني: يجب محاسبة الجهات التي اوعزت بمهاجمة المواطنين
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مراقبون للشأن اللبناني: مهاجمة المتظاهرين السلميين عمل مشين
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مراسل العالم:المنطقة تحولت لساحة مواجهة بعد هجوم قوات الأمن اللبنانية
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مراسل العالم: الجيش اللبناني يتقدم باتجاه المواطنين المشاركين بالاعتصام
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مراسل العالم: بعض قوات الامن لا زالت تطلق قنابل دخانية تجاه المواطنين
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مراسل العالم: إطلاق نار في الهواء لتفريق الاعتصام الشعبي أمام المطار