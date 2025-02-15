"حزب الله": نرفض أن نكون تحت الاحتلال الأمريكي وللصبر حدود

العالم-لبنان

وجاء ذلك في كلمة ألقاها محمود قماطي خلال اعتصام جماهيري على طريق المطار القديمة، تنديدا بـ"التدخل الإسرائيلي في السيادة اللبنانية".

وأضاف قماطي: "إلى اليوم هذه الدولة تحت الاملاءات الأمريكية ونحن لا نقبل أن يكون هذا الوطن في القبضة الأمريكية والإسرائيلية".

وأردف: "منع نزول الطائرات الإيرانية في مطار بيروت هو إهانة للدولة اللبنانية ويؤكد فرض الاملاءات الأمريكية على الدولة"، متابعا: "لن نرضى بالإملاءات الخارجية وإيران دولة صديقة".

إقرأ أيضاً..المفتي قبلان: ما يجري في المطار خطير ولن نقبل بلعبة إعدام تطال وجودنا

واستطرد قماطي: "المقاومة حاضرة بشعبها ومجاهديها وستقاوم كل الإملاءات التي تخضع لها الدولة اللبنانية وعلى المسؤولين اللبنانيين احترام الدولة".

من جهته، عمل الجيش اللبناني على فض الاعتصام رغم سلميته، وشهدت المنطقة توترا بين القوة الأمنية والمتظاهرين، بعد إلقاء الجيش للقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

هذا وأعلن "حزب الله" انتهاء الاعتصام في طريق المطار في حين أكد المنظمون أن الرسالة منه وصلت.