تعليقات الاعلام العبري حول الدفعة السادسة لتبادل الاسرى في غزة

العالم _ العين الاسرائيلية

وتوقفوا المحللين عند التهديدات العالية السقف من جانب نتنياهو وكاتس بالعودة الى الحرب قبل تراجعهما وخضوعهما لشروط المقاومة بالتزام الاحتلال بتنفيذ مقتضيات الاتفاق عبر ادخال المساعدات الانسانية الى القطاع، فضلا عن القرار الذي لم يتخذ بعد بشأن الانسحاب من جنوب لبنان في 18 فبراير الجاري والامراض النفسية التي يعاني منها ملايين الاسرائيليين جراء معركة طوفان الاقصى وما نتج عنها.

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وقال الباحث السياسي الدكتور علي بيضون حول هذا الموضوع، ان الاحتلال ضن نفسه بانه منتصرا في غزة، ولكن المشاهد التي حصلت منذ الايام الاولى لتطبيق الاتفاق من خلال تبادل الاسرى وعودة حركة حماس الى حمل السلاح والظهور المسلح والى التنظيم الدقيق في عملية التبادل، اعطى فرصة ومعنويات للفلسطينيين للتثبيت في ارضهم في عملية الانتصار والبقاء والحكم لليوم التالي لمصلحة حركة حماس.

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وتابع بيضون ان هذا اقلق العدو الاسرائيلي و المستوطنين وبدا الاعلام العبري يقول لهم ماذا فعلتم في غزة وأين هو الانتصار وأين هو اليوم التالي وأين هو تبادل الاسرى وخصوصا الدفعة الواحدة. هم جزؤوا موضوع التبادل واعطى فرصة لحماس ان تظهر بطريقة يومية او شبه يومية او اسبوعية بانها قوية.

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