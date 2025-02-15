مظاهرات حاشدة في لندن تنديدا بمخطط تهجير الفلسطينيين

العالم _ مراسلون

هذه ليست مجرد احتجاجات، بل صرخة ضد قرارات تُطبَّق على الأرض لطمس القضية الفلسطينية. تصريحات ترامب الأخيرة ليست مفاجئة، بل امتداد لمخطط مستمر يستهدف الوجود الفلسطيني خطوة بعد أخرى.

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وقف إطلاق النار لم يوقف الانتهاكات. بينما هدأت أصوات القنابل، تستمر محاولات اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. التوسع الاستيطاني يفرض واقعًا جديدًا، والقرارات تُسنُّ لخدمة مشروع الاحتلال. المتظاهرون هنا يرفضون شرعنة التهجير، ويواجهون الضغوط التي تُمارس لإجبار الفلسطينيين على قبول حلول تكرّس الهيمنة الإسرائيلية.

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القضية الفلسطينية دخلت مرحلة جديدة من الحرب الصامتة، حيث تحسم المعارك بالقوانين بدلًا من المدافع. الشارع البريطاني يؤكد ان هذه المخططات لن تنجح في جعل فلسطين ملفًا منسيًا.

ما بعد القصف، بدأت حرب أخرى—حرب تُشن بالقوانين والاتفاقيات بدلًا من الصواريخ، لكنها لا تقل خطرًا بينما هؤلاء ينادون فلسطين ليست ورقة تفاوض، والتهجير ليس خيارًا مشروعًا.

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ما يحدث اليوم هو تنفيذٌ هادئ لمخطط الاقتلاع، والاحتجاجات هنا لكسر هذا الصمت الدولي الذي سمح للاحتلال بتمرير جرائمه.