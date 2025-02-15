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الإحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على شمال الضفة الغربية

الإحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على شمال الضفة الغربية
السبت ١٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياتها في الضفة الغربية حيث تنفذ عمليات اعتقال وتدمير في عدد من المخيمات وسط اشتباكات مع فلسطينيين.

العالم - بانوراما

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة.

وتحدثت الوزارة عن استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم مع احتجاز جثامينهم.

وفي نابلس، استشهد شاب فلسطيني واصيب اخر برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها المنطقة الشرقية من المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم، وبلدة اليامون غربي جنين.

من جهتها، اكدت وكالة الانروا ان اكثر من اربعين الف فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم في الضفة الغربية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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