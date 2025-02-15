الإحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على شمال الضفة الغربية

العالم - بانوراما

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة.

وتحدثت الوزارة عن استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم مع احتجاز جثامينهم.

وفي نابلس، استشهد شاب فلسطيني واصيب اخر برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها المنطقة الشرقية من المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم، وبلدة اليامون غربي جنين.

من جهتها، اكدت وكالة الانروا ان اكثر من اربعين الف فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم في الضفة الغربية.

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