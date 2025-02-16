كييف: لن نرسل مفاوضينا إلى السعودية

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وقال بودولياك: "ليس هناك شيء على الطاولة يمكن مناقشته"، وزعم زيلينسكي نفسه أيضا أن كييف لم تتم دعوتها.

وفي الوقت نفسه، قال ترامب في وقت سابق إن المحادثة ستجري بمشاركة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وأوكرانيا في نهاية فبراير الجاري.

كما أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمريكية أن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى توجهوا إلى السعودية لبدء محادثات مع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة.

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، سينضم مستشار الأمن القومي مايك والتز في الأيام القليلة المقبلة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس ترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لبدء محادثات حول تسوية النزاع الأوكراني.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوغ لن يكون حاضرا في الاجتماع، كما قالت المصادر إنه "لا توجد حاليا أي خطط لدعوة ممثلي القوى الأوروبية الكبرى للانضمام إلى المحادثات".

وفي وقت سابق مساء السبت، أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر بأن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قد يعقد في السعودية في نهاية فبراير الجاري.