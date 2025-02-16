واشنطن تتوقع من أوروبا تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

العالم - الأميرکيتان

وقالت الصحيفة: "طلبت الولايات المتحدة هذا الأسبوع من العواصم الأوروبية تقديم مقترحات مفصلة بشأن الأسلحة وقوات حفظ السلام وإجراءات الأمن التي يمكن أن تقدمها لأوكرانيا كجزء من أي ضمانات أمنية".

وتشير الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت معلومات مفصلة عن المعدات العسكرية التي يمكن أن تقدمها دول الاتحاد الأوروبي وعدد ألوية القوات التي تكون مستعدة لنشرها.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على استعداد لدعم أوكرانيا لكنه يريد ضمانات لتعويض الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس الأمريكي الكشف عن تفاصيل خطته لحل الصراع في أوكرانيا، لكنه أكد أن "تقدما كبيرا" قد تحقق بالفعل في هذا المجال.

وأضاف ترامب: "لن أخبركم بخطتي، لا أستطيع إلا أن أخبركم أننا حققنا تقدما كبيرا، كان ينبغي أن يقوم بذلك بايدن وليس أنا، لأن هذا الصراع مستمر منذ سنوات".

ورأى المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا وروسيا كيث كيلوغ أن واشنطن قد تتوقع من موسكو تقديم "تنازلات إقليمية" والتزاما بعدم استخدام القوة مستقبلا خلال المفاوضات المحتملة لحل النزاع.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، بأن اجتماعا بين مسؤولين أمريكيين وروس رفيعي المستوى قد يُعقد الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية، بهدف التحضير لقمة محتملة بين زعيمي البلدين.

وبحسب الوكالة سيقود الوفدَ الأمريكي في هذه المحادثات، المبعوثُ الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايك والتز.