مؤتمر ميونيخ للأمن يدخل يومه الأخير.. ماذا نستخلص منه؟

العالم - أوروبا

ومنذ يوم الجمعة، هيمن نهج سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة في حرب أوكرانيا والخلافات حول مشاركة أوروبا في مفاوضات السلام على النقاشات.

وفي اليوم الأول من المؤتمر، وجه نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، انتقادات حادة للحلفاء الأوروبيين، متهما إياهم بتقييد حرية التعبير وتعريض الديمقراطية للخطر.

ومن بين أشياء أخرى، انتقد فانس استبعاد التحالف اليميني المتطرف (البديل من أجل ألمانيا) والتحالف الشعبوي بقيادة ساهرا فاجنكنشت (تحالف سارة فاجنكنشت) من المؤتمر الأمني، وعارض بشكل عام استبعاد الأحزاب بينما رفض ممثلو الحكومة الألمانية هذا الانتقاد.