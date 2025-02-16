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مؤتمر ميونيخ للأمن يدخل يومه الأخير.. ماذا نستخلص منه؟

مؤتمر ميونيخ للأمن يدخل يومه الأخير.. ماذا نستخلص منه؟
الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

يدخل مؤتمر ميونيخ للأمن (إم إس سي) يومه الثالث والأخير اليوم الأحد، متضمنا في هذا الاجتماع الدولي في يومه الختامي قضايا مثل هيكل الأمن الأوروبي، وتسريع انضمام دول البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وتنافسية أوروبا.

العالم - أوروبا

ومنذ يوم الجمعة، هيمن نهج سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة في حرب أوكرانيا والخلافات حول مشاركة أوروبا في مفاوضات السلام على النقاشات.

وفي اليوم الأول من المؤتمر، وجه نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، انتقادات حادة للحلفاء الأوروبيين، متهما إياهم بتقييد حرية التعبير وتعريض الديمقراطية للخطر.

ومن بين أشياء أخرى، انتقد فانس استبعاد التحالف اليميني المتطرف (البديل من أجل ألمانيا) والتحالف الشعبوي بقيادة ساهرا فاجنكنشت (تحالف سارة فاجنكنشت) من المؤتمر الأمني، وعارض بشكل عام استبعاد الأحزاب بينما رفض ممثلو الحكومة الألمانية هذا الانتقاد.

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