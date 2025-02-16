زيلينسكي يرفض اتفاقاً مع واشنطن حول المعادن الأوكرانية

العالم -الأمیرکیتان

وأوضح على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: «لم أسمح للوزراء بتوقيع الاتفاق لأنه غير جاهز. وأرى أنه لا يحمينا»، مضيفاً أن اتفاقاً كهذا يجب أن يشتمل على «ضمانات أمنية (...) لكني لا أرى هذا الرابط في الوثيقة حتى الآن»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، في وقت سابق اليوم، أن زيلينسكي رفض مقترحاً أميركياً بالحصول على ملكية نحو 50 في المائة من حقوق المعادن الأرضية النادرة في بلاده، وأنه يحاول التفاوض على صفقة أفضل حول حقوق المعادن النادرة، حيث يريد أن تكون الضمانات الأمنية الأميركية والأوروبية مرتبطة بشكل مباشر بأي اتفاق حول احتياطيات هذه المعادن.

وقال مصدر من الوفد الأوكراني المشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن لوكالة «رويترز»، الجمعة، إن أوكرانيا انتهت من العمل على مسودة اتفاق بشأن المعادن وسلمتها للولايات المتحدة لمراجعتها.

وعبّرت كييف عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن على فتح أبواب مواردها الضخمة من المعادن الأساسية أمام الاستثمار الأميركي، في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، في إطار اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع روسيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب عن رغبته في أن تحصل بلاده على كميات ضخمة من المعادن النادرة الأوكرانية مقابل المساعدات التي تقدّمها لكييف في تصدّيها للغزو الروسي.