عراقجي يشارك بمراسم افتتاح المؤتمر الـ8 لوزراء خارجية دول المحيط الهندي

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وتنطلق اليوم الاحد في مسقط أعمال المؤتمر الثامن لوزراء خارجية دول حافة المحيط الهندي، الذي تستضيفه سلطنة عمان والهند وسنغافورة بشكل مشترك تحت شعار "نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية" بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 20 دولة عضو.

وتأسست رابطة دول المحيط الهندي للتعاون الإقليمي (Rim-Association for Regional Cooperation یا IOR-ARC) في عام 1997 بمبادرة من الهند وموريشيوس.

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وتضم الرابطة في عضويتها جنوب أفريقيا والهند وإيران وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلند وسريلانكا وأستراليا والإمارات وعمان واليمن وبنغلاديش وكينيا وموريشيوس (المقر الرئيسي للرابطة) وتنزانيا ومدغشقر وموزامبيق وسيشل، كما تضم المنظمة في عضويتها الصين واليابان ومصر وبريطانيا وفرنسا.

وانعقد المؤتمر الاول لرابطة دول المحيط الهندي حول موضوع الاقتصاد البحري في موريشيوس في عام 2015، وعقد المؤتمر الثاني في جاكرتا عاصمة إندونيسيا، في عام 2017.

وعلى هامش هذا المؤتمر التقى وزير الخارجية الايراني عبا سعراقجي مع نظيريه العمانيبدر البوسعيدي والهندي سوبرامانیام جایشانکار.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وصل الى مسقط مساء أمس السبت على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي.

وبالإضافة إلى كلمة في المؤتمر، سيجري عراقجي أيضًا لقاءات ثنائية مع وزراء الخارجية والمسؤولين الآخرين المشاركين في المؤتمر.