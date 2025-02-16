فلسطين لن تتجزأ.. مظاهرة احتجاجية في إسطنبول أمام مركز ترامب

العالم - مراسلون

دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للسياسات الأمريكية تجاه غزة، نظم الحراك الشعبي التركي تظاهرة احتجاجية في مدينة إسطنبول.

الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمام مركز ترامب للتسوق كانت رد فعل على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت خططاً لفرض السيطرة على غزة، مما اعتبر تدخلاً سافراً في الشأن الفلسطيني.

ويقول أحد المشاركين في الوقفة:

"نحن هنا لنؤكد أننا مع إخواننا الفلسطينيين في غزة ضد مخططات تهجير الرامي للتصفية الفلسطينية من خلال تفريغ غزة من سكانه، وهو الذي لن يتحقق أبدا".

القائمون على الفعالية أكدوا على أن احتجاجهم ليس فقط ضد تصريحات ترامب، ولكن أيضاً ضد كافة السياسات الأمريكية التي تسهم في تأجيج الأوضاع في غزة.

كما أشاروا إلى أن تواجدهم أمام مركز ترامب للتسوق في إسطنبول هو تعبير عن رفضهم لهذه التصريحات العدوانية.

إقرأ أيضا.. شاهد موقف القمة الأفريقية من دعوات تهجير الفلسطينيين!

وقال مشارك آخر:

نقول للرئيس الأمريكي ترامب أننا نقف مع فلسطين ومع غزة، وأن كل التصريحات التي قالها بشأن غزة لا يمكن أن تمر لذا إن فعاليتنا ونشاطاتنا ستبقى مستمرة حتى دحر الاحتلال الصهيوني.

وقال مواطن آخر:

نقول من هنا أن خطة التهجير لا يمكن أن تمر لأن الفلسطينيين والمقاومين لن يقبلوا بذلك. بل ينبغي على ترامب أن يقوم بتهجير الصهاينة الى أراضيهم والدول التي جاؤوا منها من أجل سرقة أراضي فلسطين.

وشهدت التظاهرة هتافات وشعارات رافضة للسياسات الأمريكية على مستوى فلسطين والمنطقة وسط دعوات على استمرار التظاهر والاحتجاج على السلوك الامريكي بشأن فلسطين.

تظاهرة غاضبة اذاً اختير مكانها بعناية، أمام واحد من أهم استثمارات دونالد ترامب في مدينة اسطنبول.

وجاء المتظاهرون ليعلنوا حالة الغضب تجاه الغطرسة الأمريكية وليعلنوا أن فلسطين لا تقبل القسمة.

إقرأ أيضا.. 'الأونروا' تعترض على تهجير الفلسطينيين من غزة وترفض خطة ترامب