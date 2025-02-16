قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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صحف عبرية
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حزب الله يطالب الحكومة بالغاء قرار منع هبوط الطائرات الايرانية بمطار بيروت
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حزب الله:الاعتداء على المعتصمين امس محاولة لزج الجيش في مواجهة الشعب
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عراقجي:ايران ترحب بجميع الدول التي ترغب في المشاركة في تنمية المنطقة
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عراقجي:ايران جعلت من السياسة البحرية اولوية استراتيجية في تنميتها
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عراقجي:المحيط الهندي كان منذ ألاف السنين طريقا للتجارة وتبادل الثقافات
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عراقجي: منطقة المحيط الهندي كانت دائما بمسار التحولات العالمية
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شهيدان ومصابون جاء قصف عناصر الشرطة شرقي مدينة رفح بطائرة مسيرة
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شهيد واصابات بقصف اسرائيلي استهدف الشرطة واللجان الشعبية شرقي رفح
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جيش الاحتلال يواصل التدمير والتجريف في مخيم جنين
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منظمة الفضاء الايرانية: تم اطلاق قمر صناعي من فئة الاقمار الدقيقة