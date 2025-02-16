طالبة ايرانية من جامعة طهران تنال لقب باحثة بريكس لهذا العام

العالم - ايران

حصلت طالبة الدكتوراه في الدراسات الهندية في كلية الدراسات العالمية بجامعة طهران والمتدربة في منتدى رؤساء البلديات الآسيويين "حسناء سليمي" على لقب "باحث العام".

يشار الى انه تم ترشيحها من قبل منتدى رؤوساء البلديات الآسيويين للمشاركة في جائزة "قادة شباب دول بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون"(BRICS and SCO Young Leaders Award).

تنافس على الجائزة مشاركون من 13 دولة: البرازيل، الهند، إيران، كازاخستان، الصين، قيرغيزستان، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، روسيا، طاجيكستان، أوزبكستان، إثيوبيا، وجنوب إفريقيا.

و ما يميز جائزة قادة شباب دول بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون التي أُقيمت في مدينة قازان الروسية ،انها استقبلت أكثر من 400 طلب للمشاركة هذا العام وكان الاختيار صعبا جدا بين المتنافسين المميزين.

يتم منح هذه الجائزة سنويا في خمسة مجالات: "أفضل مشروع دبلوماسي عام للعام"، "أفضل مؤثر إعلامي للعام"، "افضل رائد أعمال اجتماعي للعام"، "أفضل مبادرات بيئية للعام"، و"أفضل باحث للعام".