وزير صهیوني: تهجير سكان غزة سيبدأ خلال أسابيع!

العالم - فلسطين

وأضاف في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية: "ستبدأ عملية التهجير من غزة خلال الأسابيع المقبلة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرئيل".

وتابع سموتريتش: "لن يكون لدى سكان غزة ما يبحثون عنه في غزة خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة".

وواصل: "سنحول غزة كلها إلى جباليا بعد العودة إلى القتال، ولن يكون لدى الفلسطينيين ما يبحثون عنه هناك على الإطلاق".

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وفي ظهور مشترك مع رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو، دعا ترامب الأسبوع الماضي إلى نقل سكان قطاع غزة بالكامل بشكل دائم، وأصر على أن الفلسطينيين "ليس لديهم بديل" سوى مغادرة "الكومة الكبيرة من الأنقاض" التي تمثل غزة بعد أكثر من 15 شهرا من القصف الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف حركة "حماس" الفلسطينية والمدنيين الفلسطينيين.