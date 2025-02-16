نتنياهو وترامب يسعيان لخرق اتفاق غزة وسط ضغوط داخلية وخارجية بإستمراره

العالم - فلسطين

أنباء متضاربة ووعود كاذبة يثيرها كيان الاحتلال بشأن الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى.

فبينما تماطل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو وتضع عراقيل تهدد باستمرار الاتفاق، نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر أن الوسطاء الدوليين، تضغط لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة في أقرب وقت. محذرين من أن تأخير استئناف المفاوضات سيعقد تنفيذ بقية مراحل الاتفاق خاصة بعد رفض نتنياهو إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الهندسية إلى غزة رغم نص الاتفاق على ذلك.

إعلان مكتب نتنياهو انعقاد الكابينت قريبا، لاتخاذ قرارات بشأن الاتفاق، عزز ما يثار في الإعلام العبري من أنباء حول سعي نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، عوضا عن الدخول في مرحلته الثانية، بفعل ضغوط من الوزراء المتطرفين الذين يطالبون باستئناف العمليات العسكرية بغزة بدل التفاوض.. حيث وعد نتنياهو حزب الصهيونية الدينية بعدم الانتقال للمرحلة الثانية خوفا من انسحابه من الائتلاف الحكومي وانهياره.

إقرأ أيضا.. الكابينت الصهيوني يجتمع 'قريبا' للبت بقرارات إتفاق غزة

نتنياهو يواجه ضغطا آخر من الشارع الاسرائيلي الذي يشهد تظاهرات بالآلاف، للمطالبة للمضي بصفقة التبادل حتى النهاية وإرسال وفد رفيع للمفاوضات يتمتع بتفويض كامل لإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لنتنياهو بعرقلة المرحلة الثانية أو العودة إلى حرب غير مبررة.

تناقض داخل الكيان الاسرائيلي يأتي وسط مواقف من الرئيس الأميركي دونالد ترامب منحازة كليا إلى حكومة الاحتلال، واضعة عقبات في طريق استمرار الاتفاق، بعدما كانت ضغوطه سببا في التوصل إليه.

فبالاضافة الى مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على قطاع غزة، كشفت هيئة البث أن ترمب يريد تغيير الاتفاق ليتم إطلاق سراح كل الاسرائيليين قبل موعد المرحلة الثانية، وهو ما يخالف ما اتفق عليه سابقا.

إقرأ أيضا.. تظاهرات حاشدة بالقدس وتل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة التبادل