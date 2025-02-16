48 ألفا و271 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيل منذ أكتوبر 2023

العالم – فلسطين



وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بشأن الشهداء والجرحى الفلسطينيين بالقطاع: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48.271 شهيدا، و111.693 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023”.

وأضافت: “وصل مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء، من بينهم 6 تم انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة، وشهيد جديد، و5 مصابين، خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، السبت، جرافة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح، حسب مصادر طبية فلسطينية.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لنقص المعدات.



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ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف فلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار بمسيراته، ما يسفر عن قتلى وجرحى.

كما تتواصل أعمال انتشال جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا على مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة، من تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وسط نقص المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة “حماس” والكيان الاسرائيلي.

وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى أسفرت الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بدعم أمريكي عن أكثر من 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.