إطلاق القمر الاصطناعي الإيراني "ناوك" إلى الفضاء قريبا

العالم – إيران

وخلال اجتماع مساعدي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات "ستار هاشمي" تفاصيل خطط وأولويات وزارة الاتصالات في حكومة بزشكيان، وأكد على تسريع تطوير الأنشطة لا سيما شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) والقدرات القائمة في توسيع الدبلوماسية التقنية، كما أعلن أن إطلاق القمر الاصطناعي "ناوك" سيكون خلال الأيام المقبلة.

إعادة تصميم العمليات لتحقيق الحكومة الإلكترونية

وتحدث هاشمي عن ضرورة "تحقيق حصة 10% للاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي استنادا إلى خطة التنمية السابعة" و"زيادة حجم الاقتصاد الرقمي" مشيرا إلى أولوية الذكاء في وزارة الاتصالات، وقال إن الحكومة تحاول تحديد حزمة محددة ونظرة مشتركة للعمليات والأنظمة المتعلقة بالتنظيم الإداري والتوظيف حول الحكومة الإلكترونية.

وأضاف أنه تم في هذا الخصوص، إعداد مذكرة تفاهم مع المنظمة الإدارية والتوظيفية ومشغل رائد لإعادة تصميم الأنظمة والعمليات، والتي سيتم توقيعها الأسبوع المقبل، الأمر الذي يبشر بتطور جديد في الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وتابع أن الوزارة تسعى إلى إنشاء هيئة تنظيمية وطنية قوية تعتمد على الخبراء للاستفادة من القدرات المتنوعة للقطاع الخاص لتنمية الاقتصاد الرقمي وحل مشاكل الشركات الرقمية التي أوجدها النهج القطاعي في المنافسة مع القطاع الخاص.

كما دعا وزير الاتصالات إلى تحسين جودة شبكة الاتصالات وشفافية التنظيم في مجال الاتصال، لافتا إلى أنه وبعد عقد العديد من اجتماعات الخبراء، تم الحصول على نتائج جيدة، والتي ستؤدي قريبا إلى تسريع عملية تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) مع مزاد موارد التردد 3600 ميغاهرتز.

الدبلوماسية التقنية من الانجازات الدولية

وبالإشارة إلى أن الدبلوماسية التقنية من أولويات الحكومة الـ14 أوضح أنه وعلى الرغم من استمرار العقوبات وتشديدها، فقد تم تحقيق مكاسب خلال الأربعة أشهر الماضية، يمكن الدفاع عنها خلال الزيارات الإقليمية والدولية، من أميركا اللاتينية إلى دول الخليج الفارسي.

وأوضح انه تم إبرام عقود مهمة في هذا السياق، مع التركيز على تطوير التعاون وتعزيز دبلوماسية وتكنولوجيا الاتصالات، مما يظهر القدرات الفريدة والقيمة للبلاد.

كما أشار إلى اجتماع "ممر إيران 2025" الذي عقد بمبادرة من وزارة الاتصالات وبحضور كبار المديرين من 15 من كبار المشغلين الإقليميين، مبيّنا أنه وعلى الرغم من استمرار العقوبات، فقد تشكلت العديد من التفاعلات الجيدة، وتم التوصل إلى اتفاقيات مهمة للمشاركة في تشغيل الألياف الضوئية البحرية في المنطقة.

إطلاق القمر الاصطناعي "ناوك"؛ خطوة إيران الكبيرة نحو تحقيق المدار الجغرافي

وفي معرض حديثه عن تطور إنجازات صناعة الفضاء الإيرانية، أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق القمر الاصطناعي المخصص للاتصالات السلكية واللاسلكية "ناوك" في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن هذا القمر الاصطناعي الصغير الذي يبلغ وزنه 40 كلغ هو نتيجة لجهود معهد أبحاث الفضاء الإيراني ويتم إطلاقه إلى الفضاء عبر حامل الأقمار الصناعية صاروخ "سيمرغ " المطور بهدف تعزيز الاتصالات السلكة واللاسلكية الإيرانية كما أنه يعد خطوة أساسية للوصول إلى المدار الجغرافي.

كما اعتبر تخصيص نطاق 1500 ميغاهرتز ضروريا لتطوير شبكة الألياف الضوئية موضحا بأنه أصبح تطوير شبكة الألياف الضوئية مع أولوية "الاتصال" بدلاً من "التغطية" على جدول الأعمال، ويتطلب تطوير هذا المشروع تعاون معظم البلديات في جميع أنحاء البلاد.