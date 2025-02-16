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تعيين مدير عام شؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية

تعيين مدير عام شؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية
الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أصدر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قرارا بتعيين محمد رضا بهرامي طاقانكي مساعدا للوزير ومديرا عاما لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية.

العالمإيران

وشغل بهرامي طاقانكي في السابق منصب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أفغانستان.

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