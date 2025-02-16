رجل أعمال إماراتي إلى نتنياهو.. 'مصيركم لن يكون مختلفا'

العالم - الإمارات

وكتب الحبتور على حسابه بموقع فيسبوك، قائلا: "‏إلى رئيس وزراء إسرائيل‬ بنيامين نتنياهو‬ وحكومته: ما تفعلونه اليوم ليس سياسة، بل مقامرة بمستقبل أجيالكم. أنتم لا تبنون أمنا بل تصنعون عداء سيظل يتوارثه الأبناء والأحفاد. الاحتلال لا يدوم والقوة لا تخلق استقرارا والقمع لا يصنع سلاما".

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وواصل: "‏أنتم تشنّون حروبا على غزة‬، على الضفة الغربية‬، على أهل فلسطين‬، بل وتستفزون كل دول الجوار، وكأنكم لا تدركون أن ما تزرعونه اليوم ستحصدونه غدا".

واستكمل: "‏العالم يتغير، ومن يظن أن بإمكانه فرض الواقع بالقوة إلى الأبد، لا يقرأ دروس التاريخ. كل احتلال زال، وكل طغيان سقط، ولن يكون مصيركم مختلفا".

وأضاف: "‏الخيار أمامكم واضح: إما أن تكونوا جزءا من حل يُبقيكم في هذا الشرق على المدى الطويل، أو أن تستمروا في صناعة العداء حتى يأتي يوم تجدون أنفسكم محاصرين به من كل اتجاه".