رئيس الوزراء الإسباني يرد على أطماع ترامب في غزة

العالم - اوروبا

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية لحزب العمال الاشتراكي في مدينة سان سيباستيان السياحية الشمالية، دعا سانشيز إلى الالتزام بالقانون الدولي في غزة، كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم.

وأكد ضرورة بقاء الفلسطينيين في فلسطين والعيش بسلام ووئام وأمن.

وقال سانشيز إنه "لا يمكن لأي صفقة عقارية أن تخفي الشر والعار والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها غزة في السنوات الأخيرة".

وحث رئيس الوزراء الإسباني المجتمع الدولي على رفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة، مؤكدا موقف بلاده الحازم ضدها.

وأكد أن "إسبانيا لن تسمح بذلك".

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وحثت أكثر من 70 منظمة حقوقية مدنية وجماعات مدافعة عن الحقوق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التخلي عن خطته لتهجير سكان غزة.

وتأتي خطة ترامب للتهجير في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في غزة منذ 19 يناير، ما أوقف حرب الإبادة الجماعية التي شنتها "إسرائيل"، والتي أسفرت عن استشهاد 48264 فلسطينيا على الأقل وإصابة 111688 آخرين، وتركت القطاع في حالة خراب كامل.

ويقول خبراء في القانون الدولي إن خطة ترامب بشأن تهجير سكان غزة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ويرى الخبراء أن اقتراح ترامب بطرد الفلسطينيين ووضع غزة تحت السيطرة الأمريكية هو استمرار لسياسة الترحيل الممنهجة التي يعود تاريخها إلى عام 1948، ويشكل جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما.