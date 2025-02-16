العالم - سوريا

وبشأن موعد انعقاد المؤتمر، قال متحدث اللجنة حسن الدغيم أن "المسألة متروكة للنقاش مع المواطنين، وزيارة المحافظات، والاطلاع على مختلف الرؤى، وتقديم أوراق العمل، وعندما تكتمل هذه المراحل سيتم تحديد موعد الانطلاق".

وأشار إلى أن المؤتمر سيرفع توصياته إلى رئاسة الدولة الإنتقالية السورية، والتي ستتولى تنفيذها.

والأربعاء الماضي، أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا "الجولاني"، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تريثت الحكومة في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.

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ويتم توجيه انتقادات واسعة للانفلات الامني وعمليات التصفيات والثأر التي تنال من الاقليات او أنصار النظام السابق في سوريا، كما تطالب شرائح واسعة من المجتمع السوري تشكيل حكومة تضم جميع اطياف الشعب السوري حيث ان الحكومة الحالية اقتصرت على المقربين من هيئة تحرير الشام التي استولت على الحكم عقب سقوط نظام بشار الاسد 8 ديسمبر الماضي.

يذكر انه في 29 يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين "الجولاني"، رئيسا للدولة الإنتقالية في البلاد، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وإلغاء العمل بالدستور السابق.