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كاميرا ’العالم’ توثق حكاية أسطورية للتحدي والإصرار في غزة

الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

رصدت كاميرا "العالم" موقف اسرة في بيت لاهيا بقطاع غزة، اختارت العيش تحت ركام منزلها لتبعث رسالة الى العالم بان ابناء القطاع لايتركون ارضهم مهما كانت الضغوط.

العالم - مراسلون

على أطراف بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، تسكن عائلة فلسطينية في منزلها المدمر تحت الأنقاض. رغم الدمار الذي خلفه الاحتلال، قررت العائلة البقاء في مكانها، تمسكًا بأرضها وذاكرتها.

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مصطفى، أحد أفراد العائلة، يحاول إصلاح ما تبقى من أغراضه الشخصية، بينما تعيش أم محمود وأسرتها في ربع غرفة أعادوا تعميرها من تحت الركام، مؤكدا أن "عمر الفلسطيني لن يترك أرضه".

وقالت أم محمود "فور توقف العدوان، عادت العائلات إلى منزلها، مؤكدة أن الصمود هو القصة الحقيقية لهذا المنزل، الذي يحمل في طياته حكاية أسطورية للتحدي والإصرار.

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