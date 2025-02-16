نتنياهو: سننهي "التهديدات الإيرانية" بمساعدة أمريكا!

العالم – الاحتلال

وقال نتنياهو بعد اجتماع مع روبيو في القدس المحتلة إنهما أجريا "نقاشا بناء للغاية" حول عدد من القضايا، مضيفا أنه "لا يوجد شيء أكثر أهمية من إيران".

وتابع "إسرائيل وأميركا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة التهديد الإيراني.. اتفقنا على أن الإيرانيين يجب ألا يمتلكوا أسلحة نووية "، على حد تعبيره.

وقال نتنياهو "الآن، إذا كانت أي قوة أخرى تعتقد أن إسرائيل ستسمح لقوى معادية أخرى باستخدام سوريا قاعدة عمليات ضدنا، فهي مخطئة على نحو فادح".

وشكر نتنياهو روبيو على "الدعم المطلق" لسياسة الاحتلال في غزة، وقال إن كيانه والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب لديهما استراتيجية مشتركة في القطاع الفلسطيني.

وقال "أريد أن أؤكد لكل من يستمع إلينا الآن، الرئيس ترامب وأنا نعمل بالتعاون والتنسيق الكامل بيننا".

قال روبيو "لا يمكن لحماس الاستمرار كقوة عسكرية أو كقوة حاكمة، وما دامت مستمرة كقوة يمكنها الحكم أو الإدارة أو كقوة يمكنها التهديد باستخدام العنف، فإن السلام يصبح مستحيلا"، على حد تعبيره.

هذا ودعمت أمريكا على مدى 14 شهرا حرب الابادة الجماعية التي شنها الكيان الاسرائيلي على غزة والتي خلفت 48 ألفا و271 شهيدا و111 ألفا و693 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة الى أكثر من 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.