الإحتلال يوسع عملياته في الضفة الغربية ..

العالم - بإختصار

كما صعدت قوات الاحتلال من عمليات الاعتقال والمداهمات الليلية في مختلف مناطق الضفة.

تواصل قوات الاحتلال استياءها على عدد من المنازل خاصة القريبة والمحاذية لمخيم طولكرم.

الاحتلال الاسرائيلي اجبر نحو 10 ألاف من سكان مخيمي طولكرم ونور شمس على النزوح.

وزارة الصحة الفلسطينية: حصيله العدوان على طولكرم ومخيماتها بلغ 11 شهيدا وعشرات الجرحى.

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الاحتلال يفرض حصارا على المناطق ويقطع الماء والكهرباء عن عدد من الاحياء.

قوات الاحتلال اقتحمت مدن بيت لحم وسلفيت وقلقيلية ونابلس وضاحية ذنابة شرق طولكرم.

نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية تقطع اوصال الضفة الغربية.

وهاجم مستوطنون متطرفون قرية جالود جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

كما هاجم المستوطنون قرية ام صفا شمال غرب رام الله واطلقوا الرصاص تجاه المستوطنين ومنازلهم.

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القائمة باعمال مكتب اعلام الاونروا "عبير اسماعيل": اكثر من 2000 عائلة نزحت من مخيم طولكرم.

في حين وصل عدد العائلات النازحة من مخيم جنين الى 3500 عائلة.

كما قدرت الاونروا عدد النازحين من مخيمات شمال الضفة الغربية الى 40 الف نازح.

مكتب تنسيق الشؤون الانسانية: 82% من الاسر المهجرة شمال الضفة تعيش حاليا في مساكن مستاجرة.

خبراء: ما يجري في الضفة يندرج في اطار مخطط التوسع والضم والتهجير القسري.

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