وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظیره الهندي في مسقط

العالم – إيران

وبحث الجانبان الإيراني والهندي، خلال اللقاء، أهم القضايا الثنائية والدولية.

ووصف وزير الخارجية الهندي لقاءه مع نظيره الإيراني بالجيد، وذلك على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، حيث كتب : تحدثنا عن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

یذکر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي.

وشارك الوزير عراقجي في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي، الذي عقد في مسقط تحت شعار "نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية".

واستضاف هذا الاجتماع كلاً من عُمان والهند وسنغافورة، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 20 دولة عضو.

وبالإضافة إلى المشاركة وإلقاء كلمة في هذا الاجتماع، يجري وزير الخارجية الإيراني لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة ومسؤولين آخرين.