الاحتلال يشكر ترامب على شحنة قنابل فتاكة ألقها مثيلتها على مستشفيات غزة

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إذاعة جيش الاحتلال قالت إن الشحنة تضم ثمانية عشر الف قنبلة، وهي الكمية ذاتها التي علّقت إدارة بايدن تسليمها سابقًا.

ووفقًا لبيان وزارة الحرب الإسرائيلية، فقد وصلت الشحنة مساء السبت ضمن عملية نقل مشتركة، قادتها بعثة المشتريات الإسرائيلية في الولايات المتحدة، بالتعاون مع شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي ووحدة الشحن الدولي.

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ووصلت السفينة المحملة بالذخائر إلى ميناء أسدود، قبل نقلها إلى القواعد الجوية. وتعد هذه القنابل من ضمن الذخائر الجوية الثقيلة المخصصة لسلاح الجو في كيان الاحتلال.

وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس وصف الشحنة بأنها إضافة إستراتيجية مهمة لسلاح الجو موجّهًا شكره إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته على وقوفهم الحازم إلى جانب كيانه حسب تعبيره.

البيان الاسرائيلي اشار إلى أن وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي يواصلان تعزيز عمليات شراء ونقل الذخائر بشكل مكثف، موضحًا أن تل ابيب استلمت حتى الآن أكثر من ستة وسبعين ألف طن من المعدات العسكرية، تم نقلها عبر ستمئة وثمانية وسبعين رحلة جوية ومئة وتسعة وعشرين عملية شحن بحري.

هذا وكانت دراسة قد نُشرت في مجلة امريكية في أكتوبر الماضي، قد كشفت أن الجيش الإسرائيلي ألقى هذا النوع من القنابل على مناطق قريبة جدًا من جميع مستشفيات غزة خلال الأسابيع الأولى من الحرب التي شنّها على القطاع. وقالت الدراسة أنه في الفترة ما بين سبعة أكتوبر وسبعة عشر نوفمبر عام الفين وثلاثة وعشرين، ألقت "إسرائيل" قنابل تزن ألفي طنًا ضمن النطاق الجغرافي المميت لما تصل نسبته إلى خمسة وعشرين بالمئة من جميع المستشفيات في غزة.