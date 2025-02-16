شاهد.. إيران تشارك في مؤتمر المحيط الهندي الـ 8 في مسقط

العالم - مراسلون

شاركت الجمهورية الإسلامية في إيران ممثلة بوزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر المحيط الهندي الثامن بسلطنة عمان في فترة يشهد فيها العالم والمنطقة وضعا صعبا يتطلب تعزيز العلاقات بين الدول وبالخصوص بين ايران ودول الخليج الفارسي وبالخصوص سلطنة عمان.

وفي تصريح لقناة "العالم" قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي "ايران من الدول المهمة المطلة على المحيط الهندي ولديها سواحل كبيرة في هذا المحيط وتطوير الاقتصاد البحري دفع ايران الى جعل السياسة البحرية أولوية استراتيجية لتطورها ويجب ان يكون مصير المحيط الهندي بيد دوله ولصالح شعوبه".

حضور كبير لممثلين عن أكثر من 60 دولة ومنظمة، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمنطقة والحاجة إلى حلول تعاونية للتحديات المشتركة.

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بدوره قال أحمد المسكري، مدير دائرة العلاقات الخارجية في وزارة الخارجية العمانية، " دائما عمان تؤمن بالحوار كوسيلة لحل الخلافات ثنائية أو جماعية ومثل هذه المؤتمرات هي منصة للحوار اما كان ثنائي او جماعي بين البلدان المشاركة".

آلة الحرب الاسرائيلية التي تواصل الاصرار على اعادة العنف إلى المربع الاول في قطاع غزة وغيرها من المناطق تمثل ابرز التحديات التي تهدد أمن طرق التجارة البحرية وسلامة المواني.

ورأى الاعلامي المصري، خالد عرابي، "أن المؤتمر يتخذ أهمية كبيرة من حيث الزمان والمكان، في هذا التوقيت الذي تشهد منطقة المحيط الهندي الكثير من الاشكاليات والتحديات ابرزها القرصنة وغيرها من التحديات".

يمثل امن البحار والموانئ تحديا كبيرا باعتباره شريانا يغذي اقتصاديات دول العالم حيث تسعى الدول المطلة على المحيط الهندي لتعزيز التعاون والعلاقات فيما بينها بشكل اكبر.