نتنياهو يطالب بجعل الجنوب السوري منزوع السلاح!

العالم – خاص بالعالم

وقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الإسرائيلي:"يجب أن يكون جنوب سورية منزوع السلاح بشكل كامل في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء. تل ابيب لن تسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو للجيش السوري الجديد بدخول منطقة جنوب العاصمة دمشق. لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سورية.

جيش الاحتلال كان قد اعلن أنه اقام بهدوء شديد منطقة أمنية داخل الأراضي السورية. وهذا ما اكدته صور للاقمار الصناعية كشفت عنها شركة بلانت لابس الأميركية تظهر بناء جيش الاحتلال الإسرائيلي سبع قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية التي احتلها مؤخرا، بعد سقوط النظام السوري.



شاهد أيضا..نتنياهو يهدد الادارة السورية الجديدة ويؤكد: "لا خروج" من الجنوب!

ونشرت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية إنشاء كيان الاحتلال سبعة مواقع عسكرية تمتد من جبل الشيخ في الشمال حتى تل 'قودنة' في الجنوب، بالقرب من المثلث الحدودي الذي يربط سوريا بالأردن.

وبحسب هآرتس انتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من التوغل داخل الأراضي السورية إلى تثبيت وجودها وسط تلويح بالبقاء الدائم في المناطق التي سيطرت بينما لا تزال السلطات السورية خجولة في مواجهة هذا التدخل.

شاهد أيضا.. قوات الجولاني تداهم جامعا بريف دمشق وتطرد المصلين

وفي اختبار جديد لوحدة السوريين في مواجهة التحديات الخارجية خاصة بعد تصريحات نتنياهو بشأن الجنوب السوري؛ حيث أثارت تصريحاته موجة من الغضب والرفض الشعبي السوري.

تقاطرت دعوات الاستنكار اهمها، وكرد مباشر على تصريحات نتنياهو أعلن قائد 'تجمع أحرار جبل العرب' في السويداء الشيخ سليمان عبد الباقي رفضه القاطع لتدخل أي جهة خارجية بالشأن السوري الداخلي. وأكد عبد الباقي في تصريح مقتضب؛ الهوية السورية ومطالب بناء الوطن والعيش بسلام كجميع السوريين.

في حين انتشرت دعوات من قبل عدة مجموعات على مواقع التواصل من أجل التظاهر، الاثنين، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا، احتجاجا على التصريحات الاسرائيلية.



بينما طالب ناشطون في الحكومة السورية المؤقتة باتخاذ موقف واضح وصريح يدين تهديدات"إسرائيل" للجنوب السوري.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...