العالم - أفريقيا

وقال البيان الختامي، إن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في حق الفلسطينيين"، مشدداعلى ضرورة محاكمتها دوليا.

وأكد رفض الدول الأفريقية لانتهاكات الإحتلال للقانون الدولي واستهدافها المدنيين والبنية التحتية، داعيا إلى وقف التعاون والتطبيع مع "إسرائيل" حتى ينهي الاحتلال وعدوانها على فلسطين.

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واختتم بيان القمة الإفريقية، المنعقدة خلال الفترة الحالية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالتأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.

وألقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كلمته بالأمس أمام مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويؤكد أن المخططات الاستعمارية الإسرائيلية، تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لإنهائها وفرض السلام العادل في المنطقة.

وشدد على أن القضية الفلسطينية، قضية عدل لشعب يسعى للحرية والاستقلال، ويجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر بالقوة العسكرية على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.