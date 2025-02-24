أميركا وأوكرانيا تقتربان من إتفاق بشأن المعادن النادرة

العالم – خاص بالعالم

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن كييف وواشنطن تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا مقابل المساعدة الأمنية، بينما توقع المبعوث الأميركي أن يتم توقيعه في غضون أسبوع.



ويأتي هذا التقدم في المحادثات بعد التصاعد الحاد في التصريحات بين ترمب و زيلينسكي هذا الأسبوع بسبب خلافاتهما حول هذا الأمر.



شاهد أيضا.. زيلينسكي يعلن 'شرطا' لاستقالته من رئاسة أوكرانيا!



ويسعى زيلينسكي للحصول على ضمانات أمنية ملموسة من ترامب مقابل إفساح المجال لواشنطن للوصول إلى موارد حيوية والمعادن الأرضية النادرة التي تعد أساسية في إنتاج الإلكترونيات.



وقال سامبايت زيلينسكي:"نحن 'نحرز تقدما في الاتفاق مع الولايات المتحدة وأن مسؤولين أوكرانيين وأميركيين بحثوا الاتفاق في وقت سابق ونحن بذلنا الكثير ويتعين التوقيع على هذا الاتفاق'.



وتأتي التطورات الأخيرة بعدما أعلنت السلطات الأوكرانية وجود موارد حيوية أوكرانية تقدر قيمتها بنحو350 مليار دولار في المناطق التي سيطرت عليها روسيا.



فيما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موضوع معادن أوكرانيا النادرة، وتبين سريعا أنه يريدها أكثر من رغبته بوقف الحرب الروسية المستمرة منذ ثلاث سنوات، وأن مقايضتها باتت شرطا رئيسا أمام كييف للحصول على دعم واشنطن بالمال والسلاح.



شاهد أيضا..ترامب يرحب بفكرة إرسال أوروبا لقوات حفظ سلام إلى أوكرانيا



وقال ترامب:"الولايات المتحدة اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع كييف بشأن تقاسم الإيرادات من المعادن الأوكرانية ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.



والولايات المتحدة تريد استعادة مليارات الدولارات التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا في شكل مساعدات عسكرية خلال حربها ضد روسيا، عبر الحصول على معادن نادرة أو النفط أو أي شيء يمكننا الحصول عليه".



وتحتل أوكرانيا مركز الصدارة دون منازع في القارة الأوروبية من حيث المعادن, وعالميا تحتل المركز الرابع في حجم احتياطيات المعادن النادرة من أصل ثلاثين معدنا تستخدمها دول القارة في إنتاج الصواريخ والطائرات والسفن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...