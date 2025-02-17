ردود فعل الداخل اللبناني بعد إغتيال الإحتلال لقيادي في حماس بصيدا!

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن هذه التطورات الميدانية لا تنفصل عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، سواء من خلال ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من تجريف وتدمير وإحراق للمنازل والبيوت في بعض القرى الحدودية التي من المفترض أن تنسحب منها في غضون الساعات القليلة المقبلة.

ولفت مراسلنا إلى أن ردود الفعل كانت من أعلى هرم الدولة اللبنانية، أي من رئيس الجمهورية الذي ندد بهذه الجريمة على أنها خرق للسيادة اللبنانية. كما أن مجلس الوزراء ينعقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزيف عون ورئيس حكومة العهد الجديد نواف سلام والوزراء لإقرار البيان الوزاري، وهناك تطرق من خلال المناقشات الداخلية لهذا الخرق الإسرائيلي المتمادي والمستمر.

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ونوه مراسلنا إلى أن ذلك يتزامن مع إعلان رسمي إسرائيلي عن أنه ربما ينسحب من كافة القرى المحتلة، إلا أنه سيبقى على بعض النقاط التي باتت معلومة وهي: النقاط الخمس في القطاع الشرقي (تلة الحمامص)، وأيضًا في القطاع الشرقي المنطقة الواقعة بين بلدتي مركبة وحولا. بالإضافة إلى منطقة جبل الدير الواقعة شرق بلدة عيطرون، ونقطتين في القطاع الغربي وهما اللبونة وجبل أبلاط.



وكانت قد نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الشهيد القائد محمد إبراهيم شاهين "أبو البراء"، من بلدة الفالوجة الفلسطينية المحتلة، الذي ارتقى ضمن معركة طوفان الأقصى، بعملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال بلبنان اليوم.

واستذكرت كتائب القسام الشهيد شاهين، ودوره الرائد وبصماته الخاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو انطلاقا من انتفاضة الأقصى ووصولا إلى الطوفان.

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