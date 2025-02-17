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لبنان.. تحديات خروج المحتل ووقف الخروقات

لبنان.. تحديات خروج المحتل ووقف الخروقات
الإثنين ١٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه حضّ الرئيس اللبناني جوزاف عون رعاة اتفاق وقف إطلاق النار على تحمل مسؤوليتهم في مساعدة لبنان على دفع "إسرائيل"إلى الانسحاب من جنوب البلاد.

العالم - بانوراما

وشدد عون على أنّ المهم الان هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، أمّا سلاح حزب الله فيأتي ضمن حلول يتَّفق عليها اللبنانيون.وابدى تخوفه من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غدًا. واضاف الرئيس عون ان الجيش اللبناني جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليّون.

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هذا واعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي انه لن ينسحب من خمس نقاط بزعم ان حزب الله ما زال يتسلح وان الجيش اللبناني لم يقم بالانتشار في تلك المناطق وسحب سلاح حزب الله على حد تعبيره.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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