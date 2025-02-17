لبنان.. تحديات خروج المحتل ووقف الخروقات

العالم - بانوراما

وشدد عون على أنّ المهم الان هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، أمّا سلاح حزب الله فيأتي ضمن حلول يتَّفق عليها اللبنانيون.وابدى تخوفه من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غدًا. واضاف الرئيس عون ان الجيش اللبناني جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليّون.



شاهد أيضا.. كتائب القسام تنعى قياديا في حماس اغتاله الاحتلال في صيدا بلبنان+فيديو

هذا واعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي انه لن ينسحب من خمس نقاط بزعم ان حزب الله ما زال يتسلح وان الجيش اللبناني لم يقم بالانتشار في تلك المناطق وسحب سلاح حزب الله على حد تعبيره.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.