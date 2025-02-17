ترامب ومعادن أوكرانيا

العالم - باختصار

تتضمن هذه المعادن الليثيوم والتيتانيوم والجرافيت، وتُعد حيوية للصناعات التقنية المتقدمة.

تم تقديم هذا العرض من قبل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال إجتماع مع زيلينسكي.

تقدّر قيمة هذه المعادن النادرة والموارد بنحو نصف تريليون دولار.

يسعى زيلينسكي إلى الحصول على شروط أفضل، بما في ذلك ضمانات أمنية من الولايات المتحدة.

وصف مسؤول أميركي رفض أوكرانيا تسليم نصف المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة بأنه "قصر نظر".

ترامب : إستمرار الدعم الأميركي لكييف يجب أن يكون له مقابل.

وزير الدفاع الأميركي : إستعادة كييف لكل أراضيها أو إنضمامها إلى الناتو ليسا هدفين واقعيين.

زيلينسكي : أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا في إطار مفاوضات سلام.

دميتري ميدفيديف :عرض الرئيس الأوكراني بمبادلة الأراضي ، مجرد هراء.

مسؤولة الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي: أي حلّ سريع لحرب أوكرانيا سيكون أشبه بصفقة قذرة.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون : أي سلام مفروض على كييف يكون بمثابة إستسلام.

فولوديمير زيلينسكي : لن نقبل بأي اتفاق بين موسكو وواشنطن دون كييف.

خبراء : ترامب كشف حقيقة السياسة الأمريكية بتقديمه عرضا للإستحواذ على معادن أوكرانيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...