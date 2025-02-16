تدهور للأوضاع الاقتصادية والإنسانية والاحتجاجات تتسع في الجنوب

العالم - المشهد اليمني

هذا وكانت عدن ومناطق في الجنوب شهدت تظاهرات واحتجاجات بسبب انقطاع التيار الكهربائي لاكثر من ثلاثة ايام وتردي الاوضاع الاقتصادية والانسانية في المدينة بسبب فشل حكومة مايسمى بالمجلس الرئاسي المعين من قبل التحالف السعودي الاماراتي في اليمن.

ورفع المحتجون شعارات ضد المجلس الرئاسي واعضاء المجلس وكذلك حكومة بن مبارك والمجلس الانتقالي الجنوبي ودعا المحتجون الى اقالة الجميع. هذا وتعاني المناطق التي تقع تحت حكومة المجلس الانتقالي ازمات متعددة منها انقطاع الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية وتدهور للاقتصاد وانقطاع المرتبات وانهيار الريال اليمني امام العملات الاجنية ولم تستطع الحكومة التي عينها التحالف هناك من حل اي ازمة خلال السنوات الماضية بل زادت الازمات بشكل كبير.

ضيوف الحلقة:

الخبير الاقتصادي رشيد الحداد

الناطق باسم المجلس الاعلى للحراك الثوري احمد الحسيني