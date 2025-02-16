شاهد.. إسلام آباد تستضيف المؤتمر الدولي صدى فلسطين

العالم - مراسلون

بمشاركة أكثر من مئتي شخصية من أكثر من خمسة وأربعين دولة اسلامية عقدت فعاليات مؤتمر صدى فلسطين الدولي في إسلام آباد. ثمان جلسات توزعت على يومين ناقشت عدة محاور متعلقة بالقضية الفلسطينية وأهمها مؤامرة تهجير الفلسطينيين.

وفي ظل التهديدات الراهنة، يعوّل المشاركون على استراتيجية جديدة لمواجهة الاطماع الصهيونية والأمريكية محركها الشعوب الاسلامية...

وقال أمين عام الجماعة الاسلامية في باكستان، أمير العظيم، ان "معظم الدول الاسلامية أظهرت عجزها عن الدفاع عن القضية الفلسطينية واظهرت انظمة اخرى تواطؤها مع العدو الصهيوني، اجتماعنا اليوم هدفه توحيد شعوب العالم الاسلامي للدفاع عن قضايانا بأنفسنا ونحن من سنجبر أنظمتنا على دعم فلسطين والا فهي ليست جديرة بتمثيلنا".

وخلُص المؤتمر الذي سيعقد دورته القادمة في تركيا وماليزيا لعدة قرارات أبرزها تجريم الكيان الصهيوني دولياً وتوحيد الجهود لإبراز جرائمه اللاإنسانية وتكثيف حملات نبذه في المحافل كافة إلى جانب دعم المقاومة لتبقى العين على تحرير الأراضي المحتلة.

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