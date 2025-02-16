غارات إسرائيلية على شرق لبنان

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وأوضحت المصادر أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على جرود بلدة حربتا، واستهدف أطراف بلدة حلبتا.

كما حلقت المقاتلات الإسرائيلية على مستويات منخفضة في أجواء منطقة البقاع شرقي لبنان.

من جهته، أصدر جيش الاحتلال بيانا حول هذه الغارات، زاعما أن "طائرات حربية لسلاح الجو أغارت بدقة وبتوجيه استخباري على عدة مواقع عسكرية احتوت على قذائف صاروخية ووسائل قتالية داخل لبنان".

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جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان الاحتلال دخل في 27 نوفمبر 2024 حيز التنفيذ، لينهى قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب إسرائيلية واسعة على لبنان في 23 سبتمبر الماضي.

هذا في حين ارتكب جيش الاحتلال مئات الخروقات لهذا الاتفاق، بزعم التصدي لتهديدات حزب الله، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.