ترامب: قلت لنتنياهو افعل ما تريد

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وتطرق ترامب إلى مسألة المرحلة المقبلة - حيث من المتوقع أن تبدأ المفاوضات قريبا حول المرحلة الثانية من الاتفاق - وقال: "الأمر متروك لإسرائيل بشأن الخطوات المقبلة، بالتشاور معي".

وسُئل ترمب أيضا عما إذا كان نقل شحنة الأسلحة التي تأخرت في عهد الرئيس بايدن "سيقوض وقف إطلاق النار"، فأجاب: "هذا ما يسمى السلام من خلال القوة. لقد أبرموا في إسرائيل عقد هذا السلاح منذ زمن طويل، لكن بايدن لم يسلمه".

وتأتي هذه الكلمات بعد أن أعلن نتنياهو أنه سيعقد اجتماعا للكتلنيت لبحث المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة - المفاوضات التي كان من المفترض أن تفتح قبل أسبوعين.

وأعلن نتنياهو أيضا عن إرسال وفد إلى القاهرة، ولكن في الوقت الحالي بتفويض جزئي لمناقشة تنفيذ المرحلة "أ" فقط، ووفقا لمكتبه فإنه سيتلقى التعليمات بشأن محادثات المرحلة "ب" في وقت لاحق فقط، بعد مناقشات الحكومة.