العالم-إيران

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، اتهام إيران باتباع سياسات مزعزعة للاستقرار بالمنطقة أمرا مثيرا للسخرية، مشيرا إلى الدور التخريبي لدول مجموعة السبع، وخاصة أمريكا وكندا والدول الأوروبية، من خلال دعمها العسكري والمالي والسياسي للكيان الصهيوني المتهم بارتكاب إبادة جماعية، إضافة إلى تدخلاتها العسكرية والسياسية في المنطقة.

وأكد بقائي، أن "عودة الأمن والاستقرار في غرب آسيا لن يتحقق إلا بوقف هذه الدول سياساتها التدخلية"، مشددا على الحق المشروع والمسؤولية القانونية لإيران في الدفاع عن شعبها ووحدة أراضيها وسيادتها الوطنية ضد أي تهديد أو عدوان.

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كما أكد أن "تطوير القدرات العسكرية والدفاعية لإيران، وفقًا للقوانين والمعايير الدولية، يعد ضرورة لحماية أمنها القومي"، مضيفا أن "قدرات إيران الدفاعية لا تقتصر على حماية أمنها الوطني فحسب، بل تساهم أيضا في استقرار وأمن منطقة غرب آسيا".

وفيما يتعلق بملف إيران النووي، رفض المتحدث باسم الخارجية، "أي تشكيك في الطبيعة السلمية للأنشطة النووية وبرنامج التخصيب الإيراني"، مؤكدا أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية مصممة وتُنفذ بما يتوافق مع الاحتياجات الفنية والصناعية للبلاد، ووفقًا للحقوق والالتزامات الدولية لإيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات.

وأشار بقائي، إلى أن "إيران كانت دائمًا في طليعة الدعوات لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط"، معتبرا أن "إسرائيل هي العقبة الوحيدة أمام تحقيق هذا الهدف."