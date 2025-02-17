قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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إصابة طفل جراء الضرب المبرح خلال اقتحام الاحتلال منزلهم شمال رام الله
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سماع دوي انفجار ضخم في مخيم نورشمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية
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جيش الاحتلال يفجر منازل في بلدة كفركلا جنوبي لبنان
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اعلام الاحتلال: انباء عن عملية طعن في تل ابيب
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وزير حرب الكيان: خطة ترمب بشأن غزة هي الوحيدة التي تضمن أمن اسرائيل
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وزير حرب الكيان: اسرائيل لن توافق أبدا على إقامة دولة فلسطينية تهدد وجودها
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قوات الاحتلال تنفذ تفجيرا في بلدة حولا جنوبي لبنان
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قوات الاحتلال تنفذ تفجيرات في اللبونة وميس الجبل وكفر كلا في جنوب لبنان
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قوات الاحتلال تقتحم قرية رأس كركر في قضاء رام الله بالضفة الغربية
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قوات الاحتلال تقتحم منطقة رأس الجوزة في الخليل بالضفة الغربية