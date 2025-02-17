انفراجة متوقعة في قضية الطائرة الايرانية التي منعت من السفر الی لبنان

العالم - لبنان

انفراجة متوقعة في قضية الطائرة الايرانية التي كانت بصدد التوجه الى مطار رفيق الحريري الدولي في الثالث عشر من هذا الشهر ولم تمنحها السلطات اللبنانية الاذن بالاقلاع من مطار الامام الخميني الدولي اثر تهديدات اسرائيلية باستهداف أي طائرة ايرانية تصل الى لبنان.

مصادر لبنانية مطّلعة قالت إن الساعات القادمة قد تحمل حلحلةً على صعيد منح شركة طيران الشرق الأوسط إذناً من السلطات الإيرانية لتسيير رحلتين إلى طهران الاثنين والثلاثاء من أجل نقل الزوار اللبنانيين العالقين هناك.

الموافقة الايرانية وفق المصادر جاءت بعد تواصل وزير الخارجية اللبناني يوسف رجى بنظيره الإيراني عباس عراقجي فيما كان الطيران المدني الايراني قد قال ان لبنان طلب من طهران الغاء الرحلات لمطار بيروت حتى 18 من هذا الشهر.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي:"سنشارک في مراسم تشييع الشهيد نصرالله وعلی مستوی عال، وبخصوص أزمة الرحلات الجوية لقد عبرنا عن مواقفنا بخصوص هذه القضية، الوزير عراقجي أجری محادثات جيدة مع نظيره اللبناني وأکد ان علی البلدين اتخاذ افضل القرارات فيما يخص هذه القضية وذلک نظراً للعلاقات التاريخية والمصالح المشترکة بينهما".

وتسبب هذا الملف بتداعيات أمنية وسياسية تجاوزت حدود مطار بيروت إلى خارجه كما شكّل أول اختبار من نوعه للعلاقة بين الحكومة الجديدة وحزب الله الذي كان حريصاً في التعاطى مع القضية ومع العهد الجديد داعياً الحكومة لاعادة النظر في قرارها.

وقال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:"انا ادعو الحکومة اللبنانية ان تعيد النظر بهذا القرار وان تعبر عن موقفها السيادي، هي حرة، الحکومة اللبنانية تقبل اي طيران في العالم ولاعلاقة باسرائيل بهذا کي تتحکم به، وبالتالي هناک مصالح بين ايران ولبنان کثيرة".

ومنذ الاثنين ينتظر اللبنانيون العالقون في ايران مصيرهم ما دفع بالجالية اللبنانية في مدينة قم جنوبي العاصمة طهران الی تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالعودة الى بلادهم في اسرع وقت ممكن.

وكانت قد شهدت العاصمة بيروت خاصة في محيط المطار احتجاجات شعبية سلمية على موقف السلطة تخللها قمع القوی الأمنية اللبنانية للمتظاهرين، فطفت على السطح الكثير من علامات الاستفهام حول وجود تآمر داخلي على بيئة المقاومة.

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