القنصل العام السعودي الجديد في مشهد يبدأ مهامه

العالم - ايران

ورحب مسؤول ممثلية وزارة الخارجية الايرانية في شمال شرق البلاد بالقنصل العام السعودي الجديد في مشهد، واعرب عن امله خلال هذا اللقاء ان يؤدي وجود القنصل العام الجديد، الذي يُعد من الدبلوماسيين المخضرمين في السعودية، إلى تعزيز العلاقات الثنائية."

وأضاف أحمد معصومي فر: "إن الإرادة السياسية لقادة البلدين تتجه نحو تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، وواجبنا هو وضع وتنفيذ برامج عملية لتحقيق هذا الهدف."

ووصف معصومي فر مهام محمد العتيبي بالمهمة الكبيرة لأن مدينة مشهد المقدسة، وبفضل وجود مرقد الإمام الرضا (ع) ووجود العديد من الممثليات الأجنبية، تُعد ثاني أهم مدينة دبلوماسية في ايران وتستضيف سنويا أكثر من 30 مليون زائر، منهم أكثر من خمسة ملايين زائر وسائح أجنبي."

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وتابع معصومي فر " ان أحد أولوياتنا هو توسيع العلاقات مع الجيران، وفي هذا الصدد قمنا بتخطيط برنامج لتنمية العلاقات على مستوى المحافظات بين محافظة خراسان رضوي(مركزها مشهد) والمحافظات في الدول المجاورة والمحيطة، ونحن مستعدون لإقامة هذه العلاقات على مستوى المحافظات، والتي تشمل في الغالب التعاون التجاري والاقتصادي، مع المحافظات المقابلة في المملكة العربية السعودية."

وتابع معصومي فر: "نحن حريصون على أن يتمكن القطاع الخاص والفاعلون الاقتصاديون والتجاريون من الجانبين من توسيع تعاونهم التجاري من خلال تبادل الوفود التجارية."

كما رحب بإعادة تسيير الرحلات الجوية بين مشهد و"الدمام" السعودية، معربا عن أمله في أن يتم استئناف الرحلات المباشرة بين مشهد وكل من جدة والمدينة المنورة من خلال جهود الجانبين.

من جانبه، أعرب القنصل العام السعودي الجديد في مشهد عن شكره وتقديره للتعاون والمساعدات المستمرة لممثلية وزارة الخارجية الايرانية في تهيئة الظروف وتقديم التسهيلات لاستئناف أنشطة القنصلية السعودية في مشهد، معربا عن أمله في أن تتطور العلاقات الأخوية بين البلدين من خلال التعاون الثنائي.

وقال محمد بن نوار العتيبي: نحن سعداء جدا بإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مشهد والدمام، وهي خطوة مهمة في تطوير العلاقات بين البلدين، وهدف سفارتنا والقنصلية هو تعزيز العلاقات الثنائية وتقديم التسهيلات للحجاج والزوار."

وأضاف: تولي الحكومة السعودية اهتمامًا خاصًا للقضايا الاقتصادية الثنائية، ويمكنكم التأكد من أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي لها أهمية كبيرة وتسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ستتوسع، وهدفنا هو العمل في هذا الاتجاه."

يُذكر أن العتيبي هو أول قنصل عام سعودي في مشهد بعد إعادة العلاقات بين طهران والرياض، حيث كانت القنصلية السعودية في مشهد تُدار سابقا بمشرف على القنصلية.