الكرملين يلعلن عقد اجتماع روسي أميركي في السعودية غدا

العالم - روسيا

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمستشار الدبلوماسي للرئيس بوتين، يوري أوشاكوف "سيتوجهان الاثنين إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع". وفي السياق، أوضح لافروف أن بوتين وترامب يريدان تجاوز العلاقات السابقة "غير الطبيعية" بين موسكو وواشنطن.

وأعلن الكرملين أنه جرى إطلاق سراح مواطن أميركي احتُجز لفترة وجيزة في مطار موسكو، بعد اتهامه بالسفر إلى روسيا ومعه حلوى صمغية من الحشيشة، قبل محادثات الثلاثاء. ورداً على سؤال حول التقارير المتعلقة بإطلاق سراح مواطن أميركي يدعى كالوب واين بايرز بعد توقيفه الجمعة، قال بيسكوف "بما أنه ستجري مناقشة استعادة العلاقات الثلاثاء، يمكن رؤية هذه الأحداث في هذا السياق".

وكانت صحيفة كوميرسانت الروسية قالت، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، حول احتضان العاصمة السعودية الرياض، يوم غد الثلاثاء 18 فبراير/ شباط، محادثات حول أوكرانيا بمشاركة وفد روسي رسمي، دون أن تكشف عن تشكيلته على وجه الدقة. ويُنتظر أن يضم الوفد الأميركي كلا من وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك ولتس، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ويأتي ذلك بعيد إجراء أول اتصال هاتفي بين لافروف وروبيو، وقبله بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، وسط تناول وسائل إعلام أميركية وعالمية أنباء عن توجه مسؤولين رفيعين بالإدارة الأميركية الجديدة إلى السعودية لبدء مفاوضات ترمي إلى تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وتزايد التوقعات بأن تنعقد قمة بوتين وترامب في المملكة خلال أسابيع عدة.

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وقال ترامب الأحد إنه يعتقد بأنه قد يلتقي "قريباً جداً" مع بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف لصحافيين أنه يعمل بجد لتحقيق السلام، معبراً عن اعتقاده بأن بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريدان وقف القتال.

في سياق آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن وصوله إلى الإمارات في زيارة رسمية لتناول قضايا تبادل الأسرى مع روسيا برعاية إماراتية والتعاون الاقتصادي. وكتب زيلينسكي على قناته على "تليغرام" في وقت سابق من مساء أمس: "الأولوية هي عودة أكبر عدد ممكن من رجالنا من الأسر إلى الوطن، وكذلك الاستثمار والشراكة الاقتصادية. ثمة برنامج إنساني حافل". ومع ذلك، أكد زيلينسكي في وقت سابق أنه لا يعتزم عقد لقاءات مع ممثلين عن الولايات المتحدة أو روسيا خلال جولته الآسيوية التي تشمل الإمارات والسعودية وتركيا.

وقال زيلينسكي، السبت الفائت، إن أوكرانيا لن تقبل أبداً أي اتفاقات سلام يتم التوصل إليها خلف ظهرها أو من دون مشاركة كييف. وقالت أوكرانيا مراراً إنها تريد التعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا لوضع استراتيجية مشتركة قبل أي اجتماع بين ترامب وبوتين.

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وأول من أمس السبت، قال عضو في مجلس النواب الأميركي ومصدر مطلع إن مسؤولين بارزين بإدارة الرئيس دونالد ترامب بصدد بدء محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا في السعودية خلال الأيام المقبلة. وقال النائب مايكل ماكول لوكالة رويترز إنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز ومبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيتوجهون إلى السعودية.

وقال ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن ما نما إلى علمه هو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جرت دعوته للمشاركة. وقال إن المحادثات تهدف إلى ترتيب لقاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي لـ"إحلال السلام في النهاية وإنهاء هذا الصراع".