عون يطالب بإرغام تل أبيب علی الانسحاب من جنوب لبنان

العالم - لبنان

عشية موعد الانسحاب المقرر من جنوب لبنان، توغّلت قوات الاحتلال الاسرائيلية في بلدة كفرشوبا اللبنانية بالدبابات والجرافات، في خرق جديد للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي.

كما جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلية إحراق منازل المواطنين اللبنانيين في بلدة العديسة عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ونفّذت في ساعات الصباح الأولى تفجيراً عند أطراف المنطقة التي تربط بين بلدتي مروحين وطيربيخا المحتلتين.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف اطلاق النار، بينما يواصل تنفيذ أعمال هندسية في العديد من النقاط التي لا يزال مستقراً فيها، وهي النقاط التي عُرفت بالنقاط الخمس التي طلب العدو الإسرائيلي أن يبقى فيها محتلاً، إلا أن لبنان يرفض ذلك.

وبالتزامن، أفادت معلومات صحافية بأن العدو رضخ لضغوط الولايات المتحدة للانسحاب من يارون، ومارون الرأس، وبليدا، وميس الجبل، ومركبا، وحولا، والعديسة، وكفركلا، الاثنين، مع انتهاء مهلة الانسحاب الممدّدة منذ السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي.

لكنّ الانسحاب لن يكون شاملًا، إذ ستتراجع قوات الاحتلال إلى أطراف البلدات الحدودية الشرقية لناحية فلسطين المحتلة، كما فعلت في عيترون، ومروحين، ورامية وغيرها، وهو ما أشار إليه رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز، حين ذكر أن الجيش اللبناني جاهز للانتشار في المراكز السكانية للبلدات. هذا ودعا وزير الحرب الاسبق بني غانتس، إلى عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، زاعماً أن الحكومة اللبنانية لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، في وقت يواصل حزب الله تعزيز قدراته العسكري بحسب تعبيره.

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في المواقف حضّ الرئيس اللبناني جوزاف عون رعاة اتفاق وقف إطلاق النار على تحمل مسؤوليتهم في مساعدة لبنان على دفع تل أبيب إلى الانسحاب من جنوب البلاد، وابدى تخوفه من عدم تحقيق الانسحاب الكامل الثلاثاء. وشدد عون على أنّ المهم الان هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، أمّا سلاح حزب الله فيأتي ضمن حلول يتَّفق عليها اللبنانيون. واضاف الرئيس عون ان الجيش اللبناني جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليّون.

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