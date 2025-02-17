قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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وزير الخارجية الايراني: لن نتفاوض أبدا في ظل اقصى الضغوط والتهديدات
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وزير الاعلام اللبناني: البيان الوزاري يدعو إلى إطلاق حوار جاد مع سوريا
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وزير الاعلام اللبناني: سيكون هناك صندوق لاعمار المناطق المتضررة بالجنوب
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وزير الاعلام اللبناني: البيان الوزاري يتضمن احتكار الدولة لحمل السلاح
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البيان الوزاري اللبناني يؤكد التزام تحرير كامل الاراضي اللبنانية والقرار 1701
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طيران الاحتلال يشن غارات على بلدات طير حرفا والخردلي والعيشية جنوب لبنان
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اشتعال النيران في بلدة العديسة جنوب لبنان بعد تفجير نفذه الاحتلال فيها
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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات خلال اقتحام يعبد جنوب غرب جنين
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وزير خارجية السودان:سنواصل زيارتنا الرسمية غدا لاستكمال الصفحة الناصعة
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وزير خارجية السودان:اتفقنا على تطوير التعاون البنكي والثقافي بين البلدين