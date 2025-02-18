قناة العالم
الثلاثاء ١٨ فبراير ٢٠٢٥
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
من طهران
جوّا الصندوق
وثائقي '10
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
توغل جديد لدبابات الاحتلال الصهيوني وآلياته باتجاه بلدة كفر شوبا بجنوب لبنان
عاجل
القناة 13 العبرية: الوفد سيبحث فقط استمرار تنفيذ المرحلة الاولى من الصفقة
عاجل
القناة 13 العبرية:وفد التفاوض بغادر الى القاهرة بتفويض جزئي
عاجل
نيويورك تايمز:موسكو افرجت عن مواطن اميركي قبل محادثات روسيا واميركا
عاجل
الاونروا: انهيار الوكالة يهدد الاستقرار في المنطقة
عاجل
الاونروا: الوكالة قد تنهار بسبب تشريعات الكنيست الاسرائيلي
عاجل
رويترز عن ترامب: قواتنا نفذت ضربة جوية ضد احد اعضاء القاعدة بسوريا
عاجل
مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال بعد اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس
عاجل
الجيش اللبناني يدخل بلدات محيبيب وميس الجبل وبليدا وحولا ومركبا
عاجل
زيلينسكي: أجريت مكالمة مع ماكرون بشأن ضمانات تحقيق السلام في أوكرانيا