بدء دخول أهالي الوزاني وميس الجبل الى قراهم

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كما دخل أهالي ميس الجبل منذ ساعات الصباح الباكر، الى بلدتهم سيرا على الأقدام وعبر الدراجات النارية، بعد انسحاب العدو منها وانتشار الجيش اللبناني فيها ليلا.

يذكر ان الجيش ما زال حتى الآن يغلق المدخل الغربي للبلدة بآلياته.

وكان الجيش اللبناني قد دخل في وقت سابق من مساء أمس الاثنين، الى عدة بلدات حدودية مع فلسطين المحتلة كان قد احتلها العدو الاسرائيلي بُعيد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في انتهاك للاتفاق والقرار الدولي 1701.

وبالسياق، أفاد مراسل المنار ان “الجيش اللبناني دخل الى بلدة ميس الجبل ووصل الى موقعه الحدودي قرب الجدار في منطقة البياض بالبلدة”، وتابع ان “الجيش اللبناني أصبح داخل البلدة بينما تعمل فرق الهندسة والأشغال على فتح الطرقات بعد انسحاب قوات الاحتلال منها”.

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كما ذكر مراسل المنار ان “الجيش اللبناني دخل الى بلدتي محيبيب وبليدا”.

من جهتها، أشارت بلدية حولا في بيان لها مساء الاثنين إلى انها “تبلغت من الجيش اللبناني أنه سيقوم غدا (اليوم الثلاثاء) بإدخال آلياته لفتح وتأمين الطرقات في البلدة”، ودعت “المواطنين إلى تأجيل دخولهم إلى البلدة إلى بعد غد الأربعاء إفساحًا في المجال أمام آلياته لحسن وسرعة انجاز المهمة”.

بدورها، توجهت بلدية ميس الجبل في بيان الى الاهالي أن “يهمنا ان نؤكد بعض الأمور المهمة:

– يرجى الانتباه من وجود منازل مفخخة او اجسام او قذائف غير منفجرة، وعند ملاحظة اي شيء مشبوه يرجى عدم الاقتراب منه والابلاغ عنه فوراً.

– ⁠يرجى عدم استخدام المياه الموجودة في الآبار للشرب، بسبب المواد السامة والفسفورية.

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– ⁠يُمنع دخول سيارات وآليات جمع الخردة في هذه الفترة وستقوم الجهات المعنية بالتشدد مع الأشخاص الذين يقومون بنقل بضائع او اثاث وغيرها من البلدة الى خارجها.

– ⁠يُمنع دخول غير اللبنانيين الى داخل البلدة في هذه الفترة.

– ⁠يُطلب من الاهالي محاولة ضبط محتويات منازلهم ومتاجرهم منعاً لأي محاولة سرقة، وستتعامل الجهات المعنية بحزم مع اي محاولة للسرقة”.

المصدر: موقع "قناة المنار" عن "الوكالة الوطنية للإعلام"