موسكو تعلن استعدادها لدعم طهران في قضايا برنامجها النووي

العالم - ايران

وقال بيسكوف في مقابلة مع وكالة "إرنا" الإيرانية: "تعطي موسكو أهمية كبيرة للعلاقات الجيدة مع إيران، وتنوي تطويرها بشكل شامل، بما في ذلك تقديم المساعدة في حل القضايا الأكثر أهمية، ومنها البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف أن بدء المباحثات الروسية الأميركية لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على التعاون بين موسكو وطهران.

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ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى الرياض أمس الاثنين لمباحثات مع الوفد الأميركي ستكون الأولى منذ أعوام.