جيش الاحتلال يقيم 7 مواقع عسكرية جديدة في سوريا

العالم _ سوريا

تمتد هذه المواقع من جبل حرمون السوري في الشمال إلى تل كودنة في الجنوب، بالقرب من مثلث الحدود بين فلسطين المحتلة وسوريا والأردن.

وأوضحت الصحيفة أن المواقع الجديدة تشمل مناطق مثل جبل حرمون (جبل الشيخ)، الحضر، جباتا الخشب، الحميدية، القنيطرة، القطمية وتل كودنة.

كما ذكرت "هآرتس" أن الجيش "الإسرائيلي" بدأ في ديسمبر 2024 بإعادة تنظيم المنطقة العازلة، مما يمكّنه من البقاء فيها لفترات طويلة. وقد تم إنشاء مباني لسكن الجنود، ومقارّ قيادة، وعيادات طبية، بالإضافة إلى بنى تحتية متكاملة لتحمل الظروف المناخية القاسية.

في سياق متصل، أكد مصدر سوري محلي أن قوات الاحتلال توغلت في عدة قرى في ريف القنيطرة، وبدأت بإجراء مسح سكاني للمنطقة. كما أفادت تقارير بأن الجيش "الإسرائيلي" يعمل على تشييد نقطة مراقبة جديدة في بلدة جباتا الخشب.