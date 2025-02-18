مهرجان فجر الموسيقي في طهران.. منصة للتفاهم بين الشعوب

العالم _ مراسلون

المهرجان جمع بين تنوع الثقافات الموسيقية من مختلف أنحاء العالم، حيث شهد مشاركة واسعة من 106 فرق موسيقية و1771 فنانًا.

المهرجان عكس انفتاح إيران على الثقافات الأخرى وعلاقاتها الثقافية الوطيدة مع الدول المختلفة.



وقال سفير تونس لدى طهران لقناة العالم: هذا ما نسميه بتلاقح الثقافات. هذا الدور الذي تقوم به الحكومة في البلدين وخاصة الحكومة الايرانية منذ تقريبا سنة شرعنا في تنمية العلاقات الثنائية في العديد من المجالات وخاصة المجال الثقافي وهذا يدل على ان هذه العلاقات الثنائية الايرانية التونسية تشهد زخما كبيرا.

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من بين المشاركين في هذا العرس الموسيقي، العازفة التونسية فرح الفارسي، التي أبهرت الجمهور بروائع معزوفاتها. وقد أبدعت في عزف مقطوعات إيرانية على آلة القانون، مما يبرز دور الموسيقى كجسر للتواصل بين الشعوب.



تميز المهرجان بتقديم مجموعة متنوعة من المعزوفات والعروض الموسيقية التي تعكس التراث الثقافي والفني لكل من المشاركين. وقد أتاح هذا التنوع للمهرجان أن يكون منصة للتبادل الثقافي والفني، حيث تمكن الفنانون من تقديم إبداعاتهم الموسيقية والتفاعل مع جمهور متنوع.

من خلال اوتار الموسيقى تبنى جسور الثقافات، هذا ما يسعى اليه مهرجان فجر الموسيقي الدولي لتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب وتقديم الموسيقى كوسيلة للتواصل والتفاهم بين الشعوب المختلفة كما يساهم في تعزيز مكانة طهران كمركز فني وثقافي على الساحة الدولية.